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Политика

Михаил Ведерников прокомментировал отставку Евкурова

Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, с декабря 2012 по февраль 2017 года занимавший должность заместителя полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе, прокомментировал отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии.

«Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров - человек с большой буквы, эффективный руководитель, боевой генерал, Герой России, настоящий друг и соратник. Он возглавил Ингушетию в самые сложные годы, и за эти 12 лет ему удалось остановить терроризм, принести в республику мир, стабильность и благополучие. Юнус-Бек Баматгиреевич – настоящий сын своего Отечества, он всегда ставит интересы страны, республики выше собственных, человек слова и дела. Я высоко ценю опыт нашей совместной работы и сложившиеся дружеские отношения. Глубокоуважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич, уверен, впереди вас ждут новые победы и свершения на благо России и малой родины – Ингушетии. Я всегда рядом!» - написал губернатор Псковской области в своём «Инстаграме».

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который возглавляет республику с 2008 года, заявил о намерении досрочно уйти в отставку 24 июня.

«Я принял решение обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — говорится в обращении. Евкуров подчеркнул, что это «непростое решение», и пообещал делать всё возможное для процветания России и Ингушетии. «Душой и сердцем я навсегда остаюсь с Ингушетией и со своим народом», - отметил он.

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