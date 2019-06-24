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Политика

Рабочую группу для координации работы создадут Госдума и правительство

Государственная дума и правительство России договорились о создании отдельной рабочей группы для проработки вопросов, возникающих при подготовке отзывов и нормативно-правовых актов. Как пишет ТАСС, об этом сообщила глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Она напомнила, что по закону у правительства есть обязательства по подготовке нормативно-правовых актов, представлению в Госдуму государственных программ, проектов этих программ, их изменений. «Это касается вопросов подготовки отзывов, запросов, ответов на поручения», - добавила глава комитета.

«Само перечисление говорит о том, что у нас здесь есть проблемы, именно наличие этих проблем стало причиной проведения такого совещания», - отметила она.

Одним из итогов стала договоренность «о создании совместной рабочей группы, куда будут входить члены правительства, депутаты Государственной думы, аппарат [Думы]». Ольга Савастьянова добавила, что участники группы, собираясь несколько раз в месяц, смогут «очень оперативно рассматривать все возникающие проблемы и, соответственно, принимать решения, если такие решения будут требоваться».

Кроме этого, на совещании выдвинули идею о создании «цифрового контура», который позволил бы каждому ведомству и депутату в режиме реального времени отслеживать продвижение законопроектов, поправок и прочих документов.

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