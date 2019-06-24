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Спорт

Средства с билетов на матч «Псков-747» - «Луки-Энергия» пойдут на подарки новорожденным

Средства, вырученные от продажи билетов на благотворительный футбольный матч между командами «Псков-747» и «Луки-Энергия», пойдут в региональный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» на сертификаты и подарки новорожденным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Игра состоится 29 июня в Пскове на стадионе «747» и будет приурочена к Ганзейским дням. Товарищеский матч стартует в 15:00. Запланирована прямая трансляция на YouTube.

Билеты можно приобрести в кассах стадиона с 11:00.

Региональную программу «Подарок новорожденному» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках поддержки материнства и детства для повышения рождаемости в Псковской области. Оператором программы выступает Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Первые подарочные наборы вручила первый вице-губернатор Вера Емельянова в День защиты детей, 1 июня. Участниками программы станут все семьи, в которых родились дети с 1 января 2019 года. За это время в регионе появились на свет порядка 2 тысяч малышей.

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