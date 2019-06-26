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Политика

Объединить регионы в 40 губерний и переименовать Петербург в Петроград предложил Владимир Жириновский

Сократить количество регионов России с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог, 26 июня, пишет ТАСС.

Владимир Жириновский считает, что в стране нужно сделать 40 губерний по 5 млн жителей для простоты управления и создания единого производственно-транспортного механизма. В частности, он призвал объединить Москву и Московскую область, Санкт-Петербурга и Ленинградскую область, сделать в столице одно правительство вместо федерального, городского и областного и «вывести его в Новую Москву, в Коммунарку». Политик уверен, что высотное здание в центре, где располагаются федеральные министерства, опасно в случае ЧП.  

Лидер ЛДПР пояснил, что тема укрупнения напрямую касается дорожной тематики: «Как строить дорогу, если кончается субъект через 100 км и там другой субъект, другой бюджет». Он также заявил, что в России «почти 100 лет строили хорошие дороги на окраинах, а надо было строить в центре».  Владимир Жириновский считает, что сейчас слабо используется территориальное конкурентное преимущество.

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