Псковские депутаты обратятся в правительство с просьбой об увеличении субсидии на жильё детям-сиротам

17:43, 26 июня 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания на предстоящей сессии рассмотрят текст обращения председателю правительства России Дмитрию Медведеву об увеличении для Псковской области субсидии из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, соответствующее письмо спикеру облсобрания направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В подготовленном обращении отмечается, что ежегодно в Псковской области более 200 детей-сирот достигают возраста 18 лет и им должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение. Количество очередников с каждым годом увеличивается, время ожидания квартиры возрастает. Для стабилизации ситуации необходимо ежегодно обеспечивать жильём не менее 250 человек. В обращении также отмечается, что для обеспечения такого количества детей-сирот в 2020 году потребуется 288 млн 123 тысячи рублей, без финансовой поддержки из федерального бюджета эти средства найти крайне затруднительно. Кроме того, отмечается, что в Псковской области в списке детей-сирот и лиц из их числа состоит 2 тысячи 371 человек. В текущем году исходя из возможностей областного бюджета и выделенной субсидии из федерального бюджета запланировано купить 162 жилых помещения.

В связи с этим Псковское областное Собрание намерено обратиться с просьбой рассмотреть возможность увеличения для Псковской области субсидии из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам.