Псковские депутаты обратятся в правительство с просьбой об увеличении субсидии на жильё детям-сиротам
Депутаты Псковского областного Собрания на предстоящей сессии рассмотрят текст обращения председателю правительства России Дмитрию Медведеву об увеличении для Псковской области субсидии из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, соответствующее письмо спикеру облсобрания направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В подготовленном обращении отмечается, что ежегодно в Псковской области более 200 детей-сирот достигают возраста 18 лет и им должно быть предоставлено благоустроенное жилое помещение. Количество очередников с каждым годом увеличивается, время ожидания квартиры возрастает. Для стабилизации ситуации необходимо ежегодно обеспечивать жильём не менее 250 человек. В обращении также отмечается, что для обеспечения такого количества детей-сирот в 2020 году потребуется 288 млн 123 тысячи рублей, без финансовой поддержки из федерального бюджета эти средства найти крайне затруднительно. Кроме того, отмечается, что в Псковской области в списке детей-сирот и лиц из их числа состоит 2 тысячи 371 человек. В текущем году исходя из возможностей областного бюджета и выделенной субсидии из федерального бюджета запланировано купить 162 жилых помещения.
В связи с этим Псковское областное Собрание намерено обратиться с просьбой рассмотреть возможность увеличения для Псковской области субсидии из федерального бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам.