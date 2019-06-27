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Политика

Министр культуры Эстонии пригласил Владимира Мединского приехать в республику

Министр культуры Эстонии Тынис Лукас пригласил министра культуры России Владимира Мединского принять участие в работе Всемирного конгресса финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту. Об этом сообщает ТАСС.

Тынис Лукас пригласил Мединского в Эстонии с помощью письма: «Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы пригласить вас принять участие в восьмом Всемирном конгрессе финно-угорских народов в следующем году. Я убежден, что это событие помогает нам развивать сотрудничество и строить более прочные мосты между нашими странами в сфере культуры. От имени министерства культуры Эстонии и от себя лично я с нетерпением жду встречи с вами в Эстонии в следующем году.

До этого президент Эстонии Керсти Кальюлайд также пригласила президента России Владимира Путина принять участие в конгрессе финно-угорских народов в 2020 году в Тарту.

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