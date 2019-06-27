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Михаил Ведерников занял 48-е место в Национальном рейтинге губернаторов за май-июнь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 48-е место в Национальном рейтинге губернаторов за май-июнь, войдя во вторую группу глав регионов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре информационных коммуникаций «Рейтинг», специалисты которого провели исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Отметим, псковский губернатор продолжает устойчиво занимать место в группе «середняков». Эксперты, комментирующие результаты исследования, на этот раз подробно на фигуре псковского губернатора не остановились.

Первое место в рейтинге занимает губернатор Тульской области Алексей Дюмин, второе — губернатор Белгородской области Евгений Савченко, третье — мэр Москвы Сергей Собянин. Замыкают рейтинг экс-глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров (26 июня президент России принял его отставку — ПАИ) и руководитель Хакасии Валентин Коновалов.

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