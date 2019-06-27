Александр Котов: Грамотные, целеустремлённые, трудолюбивые молодые псковичи нужны России

10:46, 27 июня 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей региона с Днём молодежи.

Спикер областного парламента отметил, что быть молодым — значит быть смелым, позитивным, энергичным, современным. Он подчеркнул, что эти качества открывают перед молодыми людьми много возможностей. «Грамотные, целеустремлённые, трудолюбивые молодые люди нужны и государству, и бизнесу, и обществу», - говорится в тексте поздравления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания депутатов.

Александр Котов пожелал каждому молодому жителю Псковской области реализовать свои амбиции, планы и стремления. Он отметил, что государственная власть всячески поддерживает молодёжь: развивает образование, создаёт рабочие места, помогает молодым семьям, продвигает молодёжные инициативы и проекты. «Но без вашей личной заинтересованности и приложенных усилий ничего не получится: не плывите по течению – сами управляйте кораблём под названием жизнь, и этот путь обязательно приведёт вас к успеху. Верьте в себя!» - заключил спикер регионального парламента.