Полпред президента Игорь Руденя находится с рабочим визитом в Псковской области

10:04, 17 июня 2026, ПАИ

Полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя находится с рабочим визитом в Псковской области сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он планирует принять участие в открытии мемориального комплекса бойцам СВО в деревне Белый Мох.

Также полпред проведёт совещание по вопросам государственной национальной политики, а затем ответит на вопросы журналистов.