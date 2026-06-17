Полпред президента Игорь Руденя находится с рабочим визитом в Псковской области
Полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя находится с рабочим визитом в Псковской области сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он планирует принять участие в открытии мемориального комплекса бойцам СВО в деревне Белый Мох.
Также полпред проведёт совещание по вопросам государственной национальной политики, а затем ответит на вопросы журналистов.
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