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Политика

Полпред президента Игорь Руденя находится с рабочим визитом в Псковской области

Полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя находится с рабочим визитом в Псковской области сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области. Фото носит иллюстративный характер

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он планирует принять участие в открытии мемориального комплекса бойцам СВО в деревне Белый Мох.

Также полпред проведёт совещание по вопросам государственной национальной политики, а затем ответит на вопросы журналистов.

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