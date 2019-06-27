Ольга Голодец приехала на Международные Ганзейские дни в Псков

13:21, 27 июня 2019, ПАИ

Заместитель председателя правительства РФ, председатель федерального организационного комитета 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени Ольга Голодец прибыла с рабочим визитом в Псковскую область. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, 27 июня вице-премьер примет участие в открытии праздника в Псковском кремле.

Перед этим Ольга Голодец проведет выездное совещание по вопросу реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове, который начали модернизировать на федеральные деньги в рамках подготовки и проведения Ганзейских Дней. Однако из-за проблем с первым подрядчиком объект не удалось сдать к началу праздника. Ситуация на стройплощадке находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, он в «ручном режиме» сопровождает проект.

Также Ольга Голодец оценит итоги реставрации Двора Постникова и Ансамбля Псковского кремля (Варлаамовский угол). Памятники реконструированы в рамках проекта Министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России», на эти цели было направлено 1,5 млрда рублей.