По случаю открытия Ганзы мэр Любека вручил губернатору Псковской области символический подарок

15:45, 27 июня 2019, ПАИ

По случаю открытия Ганзейских дней Нового времени в Пскове мэр Любека (Германия), президент Международного Ганзейского союза Нового времени Ян Линденау вручил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову символический и довольно традиционный для этого ганзейского города подарок – свечи. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, праздник торжественно стартовал в Псковском кремле.

«Несмотря на то, что день начался с дождя, все мы видим: как только начинаются Ганзейские дни, дождь прекращается», - обратился к гостям Ян Линденау и отметил прекрасную организацию мероприятия. Он добавил, что уже через пару часов сможет назвать всех одной ганзейской семьей. «Ганза - отличная площадка для создания межъевропейского сотрудничества», - уверен он.

Представитель Великого Новгорода заметил, что псковичи трепетно относятся к своему городу, и подготовка к празднику прошла на самом высоком уровне. «Сообща мы добьемся процветания и развития», - добавил новгородец.