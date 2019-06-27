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Общество

В Пскове осудят мать, подарившую свою новорожденную девочку другой женщине

Фото Андрея Степанова

Жительница Пскова предстанет перед судом за передачу в дар своей новорожденной девочки. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова, к уголовной ответственности привлекут и жительницу Вологды, которая забрала ребенка себе.

В конце ноября 2018 года женщина в Пскове родила здоровую девочку. Однако, затем она не захотела исполнять свои родительские обязанности и в социальной группе «ВКонтакте» разместила объявление, в котором указала о своей готовности безвозмездно передать в другую семью своего новорожденного ребенка. В начале декабря прошлого года она встретилась с жительницей Вологды, которая захотела получить новорожденного ребенка в дар. Псковичка добровольно передала в дар ей свою девочку.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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