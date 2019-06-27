Единороссы и молодогвардейцы сыграли в волейбол в Пскове

11:08, 28 июня 2019, ПАИ

В Пскове на городском пляже прошёл товарищеский турнир по волейболу, в котором приняли участие активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», спортивное мероприятие прошло 27 июня в День молодежи.

В турнире победили активисты «Единой России», но в связи с праздником они уступили кубок дружбы поколений молодым волейболистам. Исполнительный секретарь Псковского городского отделения партии Виктор Рязанцев отметил, что игры прошли «увлекательно, интересно и с азартом, а победила в итоге дружба». По его словам, это далеко не первое совместное мероприятие, которое направлено на общение и передачу молодому поколению накопленных знаний, умений и навыков. «Важно, чтобы наша молодежь брала в жизни только лучшие примеры», - подчеркнул он.

Исполняющий полномочия секретаря Псковского городского отделения «Единой России» Григорий Стороненков отметил, что «День молодежи – праздник тех людей, на которых страна возлагает большие надежды. «Именно вам вскоре предстоит взять на себя ответственность за настоящее и перспективное будущее города, региона, страны. Не бойтесь препятствий и ошибок, воплощайте хорошие идеи в жизнь и стремитесь к цели!» - обратился он к молодым псковичам.