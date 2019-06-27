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Более 18 тысяч рублей лишилась великолучанка, пытаясь отдохнуть на Чёрном море

36-летняя жительница Великих Лук перевела более 18 тысяч рублей мошенникам за отдых в пансионате на Чёрном море. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, великолучанка собралась съездить отдохнуть на море и для этого нашла в интернете сайт пансионата на Черноморском побережье. Она созвонилась с администратором пансионата, забронировала по сходной цене номер и перечислила на указанный счет более 18 тысяч рублей.

Однако съездить на море она так и не сумела. Зайдя на сайт снова, великолучанка увидела надпись: «Внимание: здесь орудуют мошенники!». В связи с этим она обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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