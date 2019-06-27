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Политика

Президент России рассказал о выборе преемника

Президент России Владимир Путин рассказал о выборе преемника. Глава государства признался, что думает об этом с 2000 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на интервью с президентом, опубликованном в газете Financial Times.

Глава России отметил, что присматривается постоянно к людям, которые могли бы стать его последователем. Однако, по его словам, окончательно его преемник определится в ходе выборов.

Владимир Путин занял должность главы государства в 2000 году. По истечении двух президентских сроков он возглавил правительство России. Затем, в 2012 году, он вновь был избран президентом. В 2018 году на выборах Владимир Путин также одержал победу.

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