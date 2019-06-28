Алексей Учитель приступает к съёмкам нового фильма под Псковом

15:18, 28 июня 2019, ПАИ

7 июля кинорежиссёр Алексей Учитель приступает к съёмкам нового фильма в Острове (Псковская область). Об этом он сообщил на встрече с журналистами накануне открытия международного кинофестиваля «Западные ворота».

«Там будут потрясающие актёр», - отметил режиссёр и напомнил, что это не первая картина, съёмки которой он проводит в Псковской области. Алексей Учитель добавил, что Псков вполне может стать кинематографической столицей, куда будут «стоять в очереди на организацию здесь съёмок».

«Здесь удивительные места, я объездил очень много и могу сказать, что перспективы большие. Псков - один из тех городов, где есть удивительная аура, атмосфера. Город и окрестности действуют на меня поразительно, и уверен, что на многих. Надо только ещё больше наладить транспортную инфраструктуру: пустить больше «Ласточек», самолётов. Ведь главная проблема наша в кино - оперативно собрать всех актёров воедино», - рассказал Учитель.

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева согласилась, что транспортная логистика - один из важнейших вопросов для региона и напомнила, что ещё недавно не было ни трёх рейсов «Ласточки» из Пскова в Петербург, ни самолетов в Москву и Сочи, но благодаря губернатору Михаилу Ведерникову ситуация изменилась.