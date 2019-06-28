0
16:29
Выпускникам псковского филиала академии ФСИН вручили дипломы и присвоили звания лейтенантов
16:25
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
15:36
Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум
15:30
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
15:24
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:13
Открытие Ганзейского рынка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:12
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
Еще новости
Общество

Алексей Учитель приступает к съёмкам нового фильма под Псковом

7 июля кинорежиссёр Алексей Учитель приступает к съёмкам нового фильма в Острове (Псковская область). Об этом он сообщил на встрече с журналистами накануне открытия международного кинофестиваля «Западные ворота».

«Там будут потрясающие актёр», - отметил режиссёр и напомнил, что это не первая картина, съёмки которой он проводит в Псковской области. Алексей Учитель добавил, что Псков вполне может стать кинематографической столицей, куда будут «стоять в очереди на организацию здесь съёмок».

«Здесь удивительные места, я объездил очень много и могу сказать, что перспективы большие. Псков - один из тех городов, где есть удивительная аура, атмосфера. Город и окрестности  действуют на меня поразительно, и уверен, что на многих. Надо только ещё больше наладить транспортную инфраструктуру: пустить больше «Ласточек», самолётов. Ведь главная проблема наша в кино - оперативно собрать всех актёров воедино», - рассказал Учитель.

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева согласилась, что транспортная логистика - один из важнейших вопросов для региона и напомнила, что ещё недавно не было ни трёх рейсов «Ласточки» из Пскова в Петербург, ни самолетов в Москву и Сочи, но благодаря губернатору Михаилу Ведерникову ситуация изменилась. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове Председатель Союза развития туризма в России считает задачу визовых послаблений важнейшей Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020 Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ) Алексей Учитель приступает к съёмкам нового фильма под Псковом Эксперты дали оценку открывшимся в Пскове 39-м Международным ганзейским дням Открытие Ганзейского рынка (ФОТОРЕПОРТАЖ) Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове Режиссер Александр Поздняков: Создание нового кинофестиваля в Пскове — незаурядное событие
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Выпускникам псковского филиала академии ФСИН вручили дипломы и присвоили звания лейтенантов
28 июня 2019
Выпускникам псковского филиала академии ФСИН вручили дипломы и присвоили звания лейтенантов
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
28 июня 2019
Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове
Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум
28 июня 2019
Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
28 июня 2019
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Открытие Ганзейского рынка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Открытие Ганзейского рынка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
28 июня 2019
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области обработал около 80 тысяч обращений на «горячую линию»
28 июня 2019
Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области обработал около 80 тысяч обращений на «горячую линию»

Идет загрузка...