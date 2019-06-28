В Псковской области намерены поддержать поправки в закон о жилье для детей-сирот

16:05, 28 июня 2019, ПАИ

Депутаты-члены комитета Псковского областного Собрания депутатов по труду и социальной политике рассмотрели поправки в областной закон о предоставлении жилья детям-сиротам, продиктованные новыми федеральными положениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян назвал предлагаемые изменения существенными. Специалист обратил внимание, что дети-сироты смогут получать жильё не только по месту рождения, но и по месту жительства.

«Родился в Кунье, а живёт в Печорском районе – значит, передаём средства в муниципалитет, и покупается жильё в Печорском районе», - ответил на уточняющий вопрос депутата Андрея Ставрунова председатель комитета по соцзащите.

Депутат Ирина Богачёва поинтересовалась ситуацией с очередниками. По словам Армена Мнацаканяна, в 2019 году квартиры получат 167 детей-сирот, при этом 70 аукционов уже проведено. «Это неплохой показатель, но надо бы 200 квартир в год, - добавил Армен Мнацаканян. - Ребёнку 18 лет исполняется, и мы должны обеспечить его жильём, но мы эту норму не выполняем. Общая очередь сейчас порядка двух тысяч человек».

Председатель комитета Виктор Антонов напомнил, что еще 5 лет назад дети-сироты вообще не обеспечивались государством бесплатным жильём, поэтому и возникла такая большая очередь.

Депутаты рекомендовали к принятию предложенный законопроект, а в качестве меры по сокращению очереди подготовили обращение в правительство об увеличении для Псковской области субсидии из федерального бюджета на представление жилых помещений детям-сиротам – депутатский корпус рассмотрит документ на предстоящей сессии.

Также депутаты высказались в поддержку федеральной законодательной инициативы, предлагающей сохранить для пенсионеров переехавших из села в город надбавку к пенсии, полученную ими за многолетнюю работу в сельской местности.