Законопроект о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин на селе принят в первом чтении

16:27, 28 июня 2019, ПАИ

Законопроект о сохранении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих на селе, приняла Государственная Дума РФ. Инициативу группы депутатов фракции «Единой России» парламентарии единогласно поддержали в первом чтении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

В соответствии с документом продолжительность рабочего времени составит не более 36 часов в неделю, при этом оплата сохранится в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что на сегодняшний день в сельской местности проживают почти 38 млн человек, в том числе 20,3 млн женщин и девочек. «В 1990 году Верховным Советом РСФСР было принято постановление о неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи и охране материнства и детства на селе», - напомнила она и добавила, что эти нормы необходимо включить в Трудовой кодекс Российской Федерации для защиты прав женщин, работающих в сельской местности.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев отметил, что из-за проведения «правовой гильотины» исключаются те нормотворческие акты, которые устарели. Однако профсоюзы добились внесения соответствующих изменений в Трудовой кодекс. «Данный законопроект не добавляет никаких дополнительных прав, он предотвращает ситуацию, когда эти права могли быть ущемлены», - пояснил парламентарий.

«Прорыв в развитии сельского хозяйства этот законопроект, конечно, не обеспечит. Однако инициатива хорошая, поскольку направлена на улучшение жизни людей на селе. Да и в целом, женщин надо беречь», - прокомментировал региональный координатор партпроекта «Российское село», депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

В марте 2019 года представители Минтруда РФ заявили о возможном изъятии нормы о сокращенной рабочей неделе для женщин, работающих на селе. Партия «Единая Россия» выступила против этой инициативы и внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о закреплении соответствующей нормы в Трудовом кодексе РФ.