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Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни

Фото: Сергей Герасимов

40-е Ганзейские дни пройдут в 2020 году в Германии, в городке Брилон. Координатор по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства» от Правительства Германии Визе Дирк пригласил жителей Пскова на это мероприятие, отметив, что Брилон - его родной город. 

В администрации Псковской области состоялась встреча Визе Дирка, генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге Элатье Адерхольд с первым вице-губернатором Псковской области Верой Емельяновой. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона, Вера Емельянова поприветствовала гостей от имени губернатора Михаила Ведерникова. Она отметила, что делегация из Германии - самая многочисленная среди участников Ганзы в Пскове.  

«Нас связывает многолетний опыт сотрудничества с немецкими городами и общественными организациями, и мы его очень ценим», - сказала она.

Одним из совместных проектов стало создание Центра лечебной педагогики, интеграционных мастерских для детей и подростков с особенностями развития. 

 Вера Емельянова выразила надежду на расширение связей в образовании, культуре, туризме и экономике.

Дирк Визе в свою очередь отметил важность проведения Ганзейских дней. «Поставив во главу угла ганзейскую идею, мы окажемся на правильном пути», - подчеркнул он, говоря об креплении отношений между странами с помощью таких культурных мероприятий. 

Элатье Адерхольд добавила, что впервые посещает Псков, но намерена приехать сюда вновь. Генконсул рассказала, что все посетители ее офиса в Санкт-Петербурге получают в подарок «псковского ангела» - это небольшая еревянная фигурка, которую изготавливают в интеграционных мастерских.

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