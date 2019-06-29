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На пост главы Пушкиногорского района выдвинулись два кандидата

В Псковской области о намерении занять пост главы Пушкиногорского района заявили два кандидата. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии региона, оба претендента - жители данного района.

Это Дмитрий Волконский, 1974 года рождения. У него среднее профессиональное образование. Основное место работы - региональная благотворительная общественная организация социальной помощи Д.В.Волкноского. 

О намерении участвовать в выборах заявил и Алексей Воронов, 1976 года рождения. У него высшее образование, пенсионер МВД. 
Оба идут в порядке самовыдвижения, уточнили в Избиркоме.

В Псковской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года глав выбирают в шести муниципальных райнах - Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пушкиногорском, Пустошкинском и Усвятском. 

 

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