На пост главы Пушкиногорского района выдвинулись два кандидата

11:49, 29 июня 2019, ПАИ

В Псковской области о намерении занять пост главы Пушкиногорского района заявили два кандидата. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии региона, оба претендента - жители данного района.

Это Дмитрий Волконский, 1974 года рождения. У него среднее профессиональное образование. Основное место работы - региональная благотворительная общественная организация социальной помощи Д.В.Волкноского.

О намерении участвовать в выборах заявил и Алексей Воронов, 1976 года рождения. У него высшее образование, пенсионер МВД.

Оба идут в порядке самовыдвижения, уточнили в Избиркоме.

В Псковской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года глав выбирают в шести муниципальных райнах - Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пушкиногорском, Пустошкинском и Усвятском.