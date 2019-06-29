И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней

12:55, 29 июня 2019, ПАИ

«Мы сделали всё для того, чтобы наши гости могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника и, конечно, получили удовольствие от пребывания в Пскове - открытом, гостеприимном, радушном городе, - обрели здесь новых друзей, новых единомышленников», - именно так отозвалась о сверхзадачах проведения Ганзейских дней в Пскове и.п. главы города Елена Полонская, выступая 29 июня на собрании делегатов.

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, данное мероприятие - традиционная часть Ганзейской программы. Представители ганзейских городов обсуждают вопросы сотрудничества.

Елена Полонская поблагодарила президента России, вице-премьера Ольгу Голодец за содействие в организации Ганзы в 2019 году. Особые слова она адресовала губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который лично курирует ряд объектов, восстанавливаемых в рамках подготовки к международному фестивалю.

«Без этой помощи нам бы не удалось реализовать столько важных для города проектов», - сказала она.

К Ганзейским дням в Пскове отремонтированы и реконструированы фасады домов, улицы, дворы, памятники «Ансамбль Кремля» и «окольный город», создан туркластер «Псковский», идет капремонт областной научной библиотеки, строятся кампус ПсковГУ и Северный обход. Кроме того, запущены регулярные авиасообщение с Москвой и Сочи, скорые поезда связали Псков с Санкт-Петербургом, Новгородом и Петрозаводском.

Елена Полонская выразила надежду, что участники фестиваля даже после завершения праздника неоднократно приедут в Псков.​