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В Псковской области в реке поймана рыба из семейства пираньевых

В реке Ловати в Великих Луках обнаружили рыбу из семейства пираньевых. Об этом местный житель сообщил в группе «Великие Луки. Рыбаки» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина рассказал, что ночью ловил рыбу на донку в черте города. Во время одной из поклевок он подумал, что поймал щуку или леща: «Метров 7 до берега не дотянул – начался драйв. Фрикцион трещит, леска то влево, то вправо. Эмоции через край!».

Он подвел рыбу к берегу и понял, что ошибся, вовсе это не щука и даже не лещ – у рыбы оказались человеческие зубы. Рыбак побоялся взять улов в руки, подцепил рыбу за жабры рогаткой и вытащил и воды. Поискав информацию в интернете, великолучанин узнал, что поймал бурого паку из семейства пираньевых.

Эта рыба является крупнейшим представителем харациновых в Южной Америке, встречается в бассейне Амазонки и Ориноко.

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