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Экономика

Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в сентябре

Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в России в сентябре, пишет РИА Новости.

В 2018 году российские власти подписали с десятью крупными нефтекомпаниями соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года, затем действие договоренностей продлили до конца июня. Рост цен на топливо, независимо от соглашений, сдерживают специальные налоговые механизмы.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков считает, что цены на бензин не изменятся после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива, однако стоимость может вырасти осенью. По его мнению, у нефтяников есть устное «джентльменское» соглашение с правительством. Он предположил, что власти страны увеличат выплаты нефтяным компаниям по демпфирующей надбавке.  

Прогнозируется, что в случае нехватки нефтяникам средств для компенсации оставшиеся объемы недополученных денег они могут получить за счет роста цен на топливо.  

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