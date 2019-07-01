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Политика

«Единая Россия» опубликовала июльский график встреч депутатов с псковичами

«Единая Россия» опубликовала июльский график встреч депутатов с гражданами в Псковской региональной приемной партии (улица Гоголя, 9).

Как сообщили в Псковскому агентству информации в региональном отделении партии, депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев примет граждан 2 июля.

9 июля с псковичами встретится руководитель фракции «Единой России», первый заместитель председателя регионального парламента Виктор Антонов.

11 июля на вопросы псковичей ответит секретарь областного отделения «Единой России» и спикер Собрания Александр Котов. 

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова проведет прием 24 июля.

Депутаты городской Думы примут псковичей: Владимир Воробьев – 2 июля, Эдуард Белов – 10-го, Валерий Тюменцев – 11-го, Григорий Стороненков – 17-го, Любовь Николаева – 24-го.

25 июля можно будет обратиться к заместителю секретаря регионального отделения партии, координатору партпроекта «Крепкая семья», и. п. главы города Пскова Елене Полонской.

Предварительная запись возможна по телефону: 8(8112) 66-25-12.

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