«Единая Россия» опубликовала июльский график встреч депутатов с псковичами
«Единая Россия» опубликовала июльский график встреч депутатов с гражданами в Псковской региональной приемной партии (улица Гоголя, 9).
Как сообщили в Псковскому агентству информации в региональном отделении партии, депутат Псковского областного Собрания Алексей Васильев примет граждан 2 июля.
9 июля с псковичами встретится руководитель фракции «Единой России», первый заместитель председателя регионального парламента Виктор Антонов.
11 июля на вопросы псковичей ответит секретарь областного отделения «Единой России» и спикер Собрания Александр Котов.
Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова проведет прием 24 июля.
Депутаты городской Думы примут псковичей: Владимир Воробьев – 2 июля, Эдуард Белов – 10-го, Валерий Тюменцев – 11-го, Григорий Стороненков – 17-го, Любовь Николаева – 24-го.
25 июля можно будет обратиться к заместителю секретаря регионального отделения партии, координатору партпроекта «Крепкая семья», и. п. главы города Пскова Елене Полонской.
Предварительная запись возможна по телефону: 8(8112) 66-25-12.