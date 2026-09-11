Дмитрий Медведев: Россия может сохраниться только как великая держава

16:13, 11 сентября 2026, ПАИ

Россия может сохраниться только как великая держава, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости».

«Или великая держава, или никакая», – приводит его слова издание.

По словам Медведева, современные вызовы делают неотъемлемой частью будущего страны технологическое лидерство, сильную армию, многодетные семьи и традиционные ценности. Он отметил, что эти приоритеты отражены в Народной программе «Единой России».

Также он заявил, что партия участвует в формировании государственного курса.