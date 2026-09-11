Дмитрий Медведев: Россия может сохраниться только как великая держава
Россия может сохраниться только как великая держава, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости».
«Или великая держава, или никакая», – приводит его слова издание.
По словам Медведева, современные вызовы делают неотъемлемой частью будущего страны технологическое лидерство, сильную армию, многодетные семьи и традиционные ценности. Он отметил, что эти приоритеты отражены в Народной программе «Единой России».
Также он заявил, что партия участвует в формировании государственного курса.
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