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Политика

Дмитрий Медведев: Россия может сохраниться только как великая держава

Россия может сохраниться только как великая держава, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости».

Фото с официального сайта Дмитрия Медведева

«Или великая держава, или никакая», – приводит его слова издание.

По словам Медведева, современные вызовы делают неотъемлемой частью будущего страны технологическое лидерство, сильную армию, многодетные семьи и традиционные ценности. Он отметил, что эти приоритеты отражены в Народной программе «Единой России».

Также он заявил, что партия участвует в формировании государственного курса.

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