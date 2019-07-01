0
22:32
«Родина» выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
14:45
«Единая Россия» определилась с кандидатом на допвыборы в областное Собрание
10:44
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
12:55
И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней
11:49
На пост главы Пушкиногорского района выдвинулись два кандидата
09:56
Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни
15:30
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
Еще новости
  • Коротко
Политика

Утвержден отчёт об исполнении бюджета Великих Лук за 2018 год

Депутаты Великолукской гордумы на очередной 23-ей сессии утвердили отчёт об исполнении бюджета Великих Лук за 2018 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Исполняющая обязанности заместителя главы городской администрации, начальник финансового управления Наталья Дмитриева ознакомила депутатов с основными параметрами бюджета Великих Лук прошлого года, со структурой его доходов и расходов. Она сообщила, что доходы бюджета в 2018 году сложились в объеме 1 млрд 956,2 млн рублей, расходы составили 1 млрд 893,4 млн рублей. Таким образом, по итогам года сложился профицит бюджета – превышение доходов над расходами в сумме 62,8 млн рублей. Также она уточнила, что план поступлений по собственным доходам выполнен на 107,1%, по межбюджетным трансфертам плановые поступления выполнены на 93,9%.

В структуре собственных доходов городского бюджета наибольшую долю в 2018 году занимали: налог на доходы физических лиц - 555,8 млн рублей, налоги на совокупный доход - 81,9 млн рублей, налоги на имущество - 78,6 млн рублей, земельный налог - 53,5 млн рублей, налог на имущество физических лиц - 25,1 млн рублей, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 58,2 млн рублей, и доходы от реализации имущества - 61,7 млн рублей. Межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней в отчетном периоде поступило 1 млрд 89,1 млн рублей.

Начальник финансового управления отметила, что расходование бюджетных средств в 2018 году имело четко выраженную социальную направленность: в совокупности на функционирование социальной сферы ушло 1 млрд 365,3 млн рублей. Одним из самых значимых направлений стала система образования. В целом, на реализацию мероприятий в области образования израсходованы 1 млрд 105,8 млн рублей. На финансовое обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта за 2018 год была направлена сумма в 79,1 млн рублей. На сферу культуры – 103,5 млн рублей.

Вторым по значимости направлением расходов городского бюджета является ЖКХ. По данному направлению за 2018 год израсходованы 195,9 млн рублей. Финансовое обеспечение мероприятий в области социальной политики составило 76,9 млн рублей. Также Наталья Дмитриева отметила, что в 2018 году в Великих Луках реализовывались 12 муниципальных программ, финансирование которых составило 1 млрд 805,4 млн рублей. «Таким образом, все обязательства, финансируемые за счет местного бюджета, были выполнены полностью», - подчеркнула она.

Депутаты Великолукской гордумы согласились, что бюджет 2018 года был сбалансированным, программным и главное – имел ярко выраженную социальную направленность. Отчет об исполнении бюджета парламентарии утвердили единогласно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Родина» выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
01 июля 2019
«Родина» выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
«Единая Россия» определилась с кандидатом на допвыборы в областное Собрание
01 июля 2019
«Единая Россия» определилась с кандидатом на допвыборы в областное Собрание
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
01 июля 2019
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней
29 июня 2019
И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней
На пост главы Пушкиногорского района выдвинулись два кандидата
29 июня 2019
На пост главы Пушкиногорского района выдвинулись два кандидата
Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни
29 июня 2019
Координатор по межобщественному сотрудничеству с Росией от Правительства Германии пригласил псковичей на 40-е Ганзейские дни
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
28 июня 2019
Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове
28 июня 2019
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» начал свою работу в Пскове

Идет загрузка...