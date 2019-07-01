Утвержден отчёт об исполнении бюджета Великих Лук за 2018 год

10:46, 02 июля 2019, ПАИ

Депутаты Великолукской гордумы на очередной 23-ей сессии утвердили отчёт об исполнении бюджета Великих Лук за 2018 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Исполняющая обязанности заместителя главы городской администрации, начальник финансового управления Наталья Дмитриева ознакомила депутатов с основными параметрами бюджета Великих Лук прошлого года, со структурой его доходов и расходов. Она сообщила, что доходы бюджета в 2018 году сложились в объеме 1 млрд 956,2 млн рублей, расходы составили 1 млрд 893,4 млн рублей. Таким образом, по итогам года сложился профицит бюджета – превышение доходов над расходами в сумме 62,8 млн рублей. Также она уточнила, что план поступлений по собственным доходам выполнен на 107,1%, по межбюджетным трансфертам плановые поступления выполнены на 93,9%.

В структуре собственных доходов городского бюджета наибольшую долю в 2018 году занимали: налог на доходы физических лиц - 555,8 млн рублей, налоги на совокупный доход - 81,9 млн рублей, налоги на имущество - 78,6 млн рублей, земельный налог - 53,5 млн рублей, налог на имущество физических лиц - 25,1 млн рублей, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 58,2 млн рублей, и доходы от реализации имущества - 61,7 млн рублей. Межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней в отчетном периоде поступило 1 млрд 89,1 млн рублей.

Начальник финансового управления отметила, что расходование бюджетных средств в 2018 году имело четко выраженную социальную направленность: в совокупности на функционирование социальной сферы ушло 1 млрд 365,3 млн рублей. Одним из самых значимых направлений стала система образования. В целом, на реализацию мероприятий в области образования израсходованы 1 млрд 105,8 млн рублей. На финансовое обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта за 2018 год была направлена сумма в 79,1 млн рублей. На сферу культуры – 103,5 млн рублей.

Вторым по значимости направлением расходов городского бюджета является ЖКХ. По данному направлению за 2018 год израсходованы 195,9 млн рублей. Финансовое обеспечение мероприятий в области социальной политики составило 76,9 млн рублей. Также Наталья Дмитриева отметила, что в 2018 году в Великих Луках реализовывались 12 муниципальных программ, финансирование которых составило 1 млрд 805,4 млн рублей. «Таким образом, все обязательства, финансируемые за счет местного бюджета, были выполнены полностью», - подчеркнула она.

Депутаты Великолукской гордумы согласились, что бюджет 2018 года был сбалансированным, программным и главное – имел ярко выраженную социальную направленность. Отчет об исполнении бюджета парламентарии утвердили единогласно.