Мотоблок насмерть придавил пенсионера в Порховском районе

11:55, 02 июля 2019, ПАИ

В Порховском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб пенсионер, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП зафиксировано 1 июля в 19:00. У дома №12 в деревне Жателы 71-летний водитель мотоблока Lifan не справился с управлением транспорта, что привело к опрокидыванию. Мужчину придавило мотоблоком. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер погиб на месте.

Ещё одно ДТП произошло 1 июля в Невельском районе на 494-ом километре трассы Р-23. 35-летний пьяный водитель автомобиля Mitsubishi Galant не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил травмы.