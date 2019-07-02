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Мотоблок насмерть придавил пенсионера в Порховском районе

В Порховском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб пенсионер, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП зафиксировано 1 июля в 19:00. У дома №12 в деревне Жателы 71-летний водитель мотоблока Lifan не справился с управлением транспорта, что привело к опрокидыванию. Мужчину придавило мотоблоком. В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер погиб на месте.

Ещё одно ДТП произошло 1 июля в Невельском районе на 494-ом километре трассы Р-23. 35-летний пьяный водитель автомобиля Mitsubishi Galant не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил травмы.

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