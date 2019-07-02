Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%

14:22, 02 июля 2019, ПАИ

В Великих Луках среднемесячная начисленная заработная плата за 2018 год составила 27 тысяч 926 рублей или на 13,6% больше по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года. Об этом заявила глава городской администрации Любовь Романова, выступая на 23-й сессии Великолукской гордумы с докладом об итогах работы администрации Великих Лук за прошлый год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Любовь Романова отметила, что численность официально зарегистрированных безработных граждан на конец декабря 2018 года составила 259 человек. Это на 109 человек меньше, чем в 2017 году.

Глава городской администрации подчеркнула, что 2018 год стал для Великих Лук достаточно плодотворным: были реализованы крупные социальные проекты, многое сделано для благоустройства города и для комфортного проживания великолучан. Она отметила, что по итогам года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям города составил 65 миллиардов 180 миллионов рублей. Это на 14,3 % больше, чем в 2017 году.

Также Любовь Романова подчеркнула, что исполнение бюджета Великих Лук в 2018 году имело четко выраженную социальную направленность: на функционирование социальной сферы направлены 72,1% от общей суммы расходов.