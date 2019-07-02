На три месяца приостановлена деятельность керамического завода в Невеле

15:05, 02 июля 2019, ПАИ

Судебные приставы-исполнители ОСП Невельского и Усвятского районов приостановили деятельность керамического завода в Невеле за нарушения, выявленные Роспотребнадзором, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Инспекторы Роспотребнадзора установили, что помещения цехов завода содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии, не организован производственный контроль в зоне влияния выбросов объекта, загрязняется окружающая атмосфера. Кроме того, расстояние от завода до ближайших жилых домом намного меньше установленных норм.

Судья Невельского районного суда Псковской области признал виновным владельца предприятия в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности завода на 90 суток.

На основании данного решения суда судебный пристав-исполнитель ОСП Невельского и Усвятского районов возбудил исполнительное производство. В присутствии сотрудников ОУПДС отдела и понятых, деятельность керамического завода была приостановлена, дверь опечатана.

В течение всего срока приостановления деятельности завода судебные приставы будут контролировать исполнение судебного акта. Работа керамического завода будет возобновлена только после полного устранения всех нарушений, выявленных в ходе проверки.