Депутат Андрей Козлов провёл встречу с жителями деревни Захарино

16:45, 08 августа 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов совместно с главой Новосокольнического округа Виктором Новиковым провёл встречу с жителями деревни Захарино. В ходе открытого диалога обсуждались вопросы местного значения, сообщил депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»











Жители обратили внимание на состояние моста на улице Заречной и проблемы с водоснабжением в деревне. Также поднимался вопрос о ремонте спортивного зала в местном клубе. Поступили жалобы на разрастание борщевика Сосновского на территориях вблизи частных домов.

На встрече обсуждались вопросы налогообложения. Жители получили первичные разъяснения, при необходимости им будет оказана помощь в получении детальных консультаций специалистов.

Все обращения зафиксированы и приняты в работу. Для каждого из них будут прорабатываться с профильными службами и коммунальными организациями варианты решения.