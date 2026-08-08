До +25 градусов ожидается в Псковской области 9 августа
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 9 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха по области днём составит от +20 до +25 градусов, ночью – от +6 до +11. Атмосферное давление будет низким.
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