До +25 градусов ожидается в Псковской области 9 августа

18:09, 08 августа 2026, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 9 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха по области днём составит от +20 до +25 градусов, ночью – от +6 до +11. Атмосферное давление будет низким.