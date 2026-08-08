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Общество

Губернатор увеличил выплаты резервистам за защиту Псковской области от БПЛА

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение увеличить региональную поддержку резервистов, которые защищают стратегически важные объекты региона и участвуют в отражении атак беспилотников. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Размер ежедневной выплаты во время специальных сборов повышен с 2,5 тысячи до 3,3 тысячи рублей. Таким образом, за два месяца сборов каждый резервист получит около 200 тысяч рублей.

Кроме того, введена региональная выплата за уничтожение беспилотников противника. За каждый сбитый БПЛА мобильная огневая группа получит 180 тысяч рублей – в среднем по 20 тысяч рублей каждому резервисту, входящему в её состав.

Как отметил губернатор, мобильные огневые группы продолжают доказывать свою эффективность в защите Псковской области. Все задачи выполняются исключительно на территории региона. Записаться в группы можно в любом военном комиссариате области.

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Губернатор увеличил выплаты резервистам за защиту Псковской области от БПЛА

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