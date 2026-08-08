Осенние каникулы у школьников в новом учебном году будут длиннее зимних

18:01, 08 августа 2026, ПАИ

В следующем учебном году осенние каникулы у школьников продлятся с 26 октября по 3 ноября. С учётом выходных (24 и 25 октября) и праздника – Дня народного единства (4 ноября) – суммарная продолжительность отдыха осенью составит 12 дней, сообщает Минпросвещения РФ.

Зимние каникулы запланированы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года – это 11 дней. Таким образом, осенние каникулы будут длиннее зимних на день. Весенние каникулы пройдут с 27 марта по 4 апреля, летние – с 27 мая по 31 августа.

В ведомстве пояснили: это связано с тем, что в прошлом году последний день каникул, 10 января, пришёлся на субботу, благодаря чему к ним добавился один выходной.