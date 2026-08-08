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Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Гдовский район посетил историко-театральный фестиваль-лабораторию «Самолва 1242» и фестиваль «Дружина первых» сегодня, 8 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Михаил Ведерников посетил фестивали «Самолва 1242» и «Дружина первых» в Гдовском районе
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Масштабное историческое мероприятие, организованное при поддержке президентского нацпроекта «Семья», стартовало на берегу Чудского озера. Зрители увидели реконструкцию, в которой 60 ратников воссоздали эпизоды сражений XIII века, выступления коллективов «Тролль Гнёт Ель» и Cailleach («Кайлех»), работу школы лучника и ратника, ремесленные мастерские, настольные игры и танцы. Для гостей также организовали открытые лекции профессиональных историков и приглашённых экспертов.

Возле монумента князю Александру Невскому в Самолве проходит фестиваль «Дружина первых», в котором участвует около 400 школьников и их наставников. Для них подготовлены мастер-классы исторической и творческой направленности, интерактивные площадки и лагерь реконструкторов.

Ветеран СВО, сотрудник псковского филиала центра «Воин» Андрей Ключко подчеркнул важность подобных событий: «Такие мероприятия имеют огромное значение. Кто, кроме нас, может рассказать подрастающему поколению о подвигах наших предков?»

Сегодня воспитанники центра также принимают участие в фестивалях.

Министр культуры региона Илианна Петрова рассказала губернатору, что в этом году формат «Самолвы 1242» расширился: традиционное летнее мероприятие объединили на одной территории с «Дружиной первых». Программу реализовали с учётом Года единства народов России. Глава региона осмотрел лекторий, ярмарочную зону, столярные мастерские, площадки для мастер-классов, народных игр и танцев.

Председатель совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак доложила губернатору о результатах работы объединения. Она отметила, что в организации строят активные планы на осенний период. Глава региона поинтересовался реализацией грантов, и Тучак подтвердила, что этот инструмент широко применяется.

Глава Гдовского округа Вера Алексеева добавила, что в сентябре на базе Гдовской школы откроется ещё одно пространство «Движения первых».

В рабочем выезде также приняли участие вице-губернатор Ольга Тимофеева, сенаторы РФ Наталья Мельникова и Алексей Наумец, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз и другие.

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