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Как защитить себя от клещей, рассказали в МЧС

Как защитить себя от клещей, напомнили жителям Псковской области специалисты МЧС.

Фото: ПАИ

«Многие из нас летом проводят свои выходные в лесу, на дачных участках, в деревне. При нахождении на природе важно не забывать об опасности укусов клещей», – отметили в МЧС.

Эксперты советуют, выходя на природу, надевать светлую или однотонную одежду, заправлять брюки в сапоги или носки, а верхнюю часть одежды – в брюки. Манжеты и ворот рубашки также должны плотно прилегать к телу.

Одежду необходимо обрабатывать специальными средствами от клещей. Также желательно не садиться и не ложиться на траву. После возвращения из леса следует снять одежду, тщательно осмотреть её и тело на наличие кровососущих. В период активности средствами против эктопаразитов нужно обрабатывать и своих домашних животных.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2026 году зарегистрирован 15 марта, а в 2025 году – 10 марта. Ранее эпидемиолог рассказала, что делать при укусе клеща и как защититься от клещевого энцефалита. По словам эксперта, каждый седьмой исследованный в Псковской инфекционной больнице клещ заражён боррелиями.

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