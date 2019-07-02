«Родине» отказали в заверении списка кандидатов на допвыборах в Псковское облсобрание

15:48, 02 июля 2019, ПАИ

Члены Избирательной комиссии Псковской области отказали региональному отделению политической партии «Родина» в заверении списка кандидатов на дополнительных выборах депутата областного Собрания по одномандатному избирательному округу №2.

Как сообщили Псковскому агентству информации в избиркоме, отказ связан с нарушением федерального закона «О политических партиях» и Устава партии. Установлено, что выдвижение списка кандидатов осуществил не уполномоченный на это орган регионального отделения.

На заседании облизбиркома 2 июля присутствовал уполномоченный представитель регионального отделения партии «Родина» Александр Максимов.

На сегодняшний день Избирательная комиссия региона заверила списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 2, выдвинутых избирательными объединениями политических партий «Яблоко», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия». От партии «Яблоко» в список ключен Артур Гайдук, от ЛДПР - Артем Васильев, от «Справедливой России»- Павел Николаев, от КПРФ -Александр Ножка, от «Единой России» - Игорь Максимов.

Выдвижение кандидатов завершится 2 июля в 18:00.

Дополнительные выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.