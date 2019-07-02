14 моряков-подводников погибли в территориальных водах России
14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате военно-морского флота России. Как пишет «Коммерсантъ», трагедия произошла 1 июля в территориальных водах России.
Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов проводит расследование происшествия. Ведомство отмечает, что причиной гибели моряков стали продукты горения. Сейчас глубоководный аппарат помещен на военно-морскую базу Североморска. Очаг возгорания ликвидирован.