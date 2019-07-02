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Общество

Проект «Седые дети» презентуют в Пскове 9 июля

9 июля в 11:00 в псковском центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23) ученики школы №13 презентуют новый детский социальный проект «Седые дети». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, проект «Седые дети» является победителем конкурса социальных проектов фонда «Живая классика» 2019 года.

Куратор проекта, ученица школы №13, Полина Библева отметила, что идея создания проекта «Седые дети» появилась после участия школьной команды в проекте по адаптации незрячих детей «Вслух». По её словам, в рамках проекта произойдёт сбор воспоминаний участников и свидетелей Великой Отечественной войны. «Наша задача – рассказать живущим о кровавых страницах истории, о детях, которые были лишены детства», - подчеркнула она.

Все желающие могут присоединиться к проекту, записав страницу из жизни своих родственников – «детей войны» в книгу «Седые дети». По итогам реализации проекта будут созданы печатная, а затем и аудиокнига-сборник воспоминаний участников Великой Отечественной войны.

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