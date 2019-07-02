0
18:23
Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России
18:11
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
15:48
«Родине» отказали в заверении списка кандидатов на допвыборах в Псковское облсобрание
14:22
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
22:32
«Родина» выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
14:45
«Единая Россия» определилась с кандидатом на допвыборы в областное Собрание
10:44
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
Еще новости
Политика

Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период

Выделять субсидий из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в регионах не на один год, а на трехлетний период предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Эта инициатива прозвучала 2 июля в рамках заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшем под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

Глава субъекта уточнил, что это позволит решить системные вопросы по заключению контрактов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день заключены 90 контрактов этого года, но полностью этот процесс завершат к концу месяца. Трехлетний период субсидирования позволит начать контрактацию 2020 и 2021 годов уже сейчас.

В Псковской области все паспорта региональных проектов утверждены в системе «Электронный бюджет». На их реализацию предусмотрены свыше 6 млрд рублей, из них 5 млрд рублей — средства федерального бюджета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России
02 июля 2019
Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
02 июля 2019
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
«Родине» отказали в заверении списка кандидатов на допвыборах в Псковское облсобрание
02 июля 2019
«Родине» отказали в заверении списка кандидатов на допвыборах в Псковское облсобрание
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
02 июля 2019
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
«Родина» выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
01 июля 2019
«Родина» выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
«Единая Россия» определилась с кандидатом на допвыборы в областное Собрание
01 июля 2019
«Единая Россия» определилась с кандидатом на допвыборы в областное Собрание
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
01 июля 2019
КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы в Псковское областное Собрание
И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней
29 июня 2019
И.п. главы Пскова озвучила ожидаемые результаты Ганзейских дней

Идет загрузка...