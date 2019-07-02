Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период

18:11, 02 июля 2019, ПАИ

Выделять субсидий из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в регионах не на один год, а на трехлетний период предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Эта инициатива прозвучала 2 июля в рамках заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшем под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева.

Глава субъекта уточнил, что это позволит решить системные вопросы по заключению контрактов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день заключены 90 контрактов этого года, но полностью этот процесс завершат к концу месяца. Трехлетний период субсидирования позволит начать контрактацию 2020 и 2021 годов уже сейчас.

В Псковской области все паспорта региональных проектов утверждены в системе «Электронный бюджет». На их реализацию предусмотрены свыше 6 млрд рублей, из них 5 млрд рублей — средства федерального бюджета.