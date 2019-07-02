Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России

18:23, 02 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность оказания дополнительной поддержки ряду регионов в сфере здравоохранения. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе главы региона, такое обращение прозвучало 2 июля на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в Москве.

Михаил Ведерников уточнил, что такая поддержка остро необходима регионам с наименее развитой экономикой. В их числе и Псковская область.

«Ни для кого не секрет, в Псковской области — серьезный дефицит кадров в системе здравоохранения, в том числе из-за низких зарплат. Мы делаем все возможное в рамках регионального бюджета, внедряем внебюджетные формы поддержки, но в таких условиях без федеральной поддержки в отрасли объективно будет продолжаться стагнация», — сказал глава субъекта.

Такая поддержка могла бы быть оказана в рамках нацпроектов. На данный момент на территории Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития на период до 2024 года. В 2019 году на их реализацию направят 6,1 млрд рублей - это средства областного и федерального бюджетов.