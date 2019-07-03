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Политика

В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов

Одного из парламентариев Собрания депутатов городского поселения «Дно» лишили полномочий из-за сокрытия доходов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Дновского района в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции установила, что один из депутатов не выполнил обязанность, предусмотренную антикоррупционным законодательством, по представлению губернатору Псковской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи.

В этой связи прокурор района в адрес Собрания депутатов городского поселения «Дно» внес представление с требованием досрочного прекращения полномочий депутата за совершение им коррупционного правонарушения. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены. Собрание депутатов городского поселения «Дно» приняло решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

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