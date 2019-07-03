В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов

09:42, 03 июля 2019, ПАИ

Одного из парламентариев Собрания депутатов городского поселения «Дно» лишили полномочий из-за сокрытия доходов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Дновского района в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции установила, что один из депутатов не выполнил обязанность, предусмотренную антикоррупционным законодательством, по представлению губернатору Псковской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи.

В этой связи прокурор района в адрес Собрания депутатов городского поселения «Дно» внес представление с требованием досрочного прекращения полномочий депутата за совершение им коррупционного правонарушения. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены. Собрание депутатов городского поселения «Дно» приняло решение о досрочном прекращении полномочий депутата.