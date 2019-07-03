Уголовное наказание за срыв торгов при госзакупках могут ввести в России

10:02, 03 июля 2019, ПАИ

В России могут ввести уголовное наказание за срыв торгов при государственных закупках. Соответствующую инициативу озвучил председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает «Интерфакс».

«По поводу манипулирования торгами. Эта проблема сохраняется. Надо подумать, каким образом преодолеть ее», - сказал глава кабинета министров.

Он предложил «ввести какую-то дополнительную ответственность» за такие действия, «и административную, и, может быть, уголовную тоже, потому что от таких действий - миллионные, если не миллиардные убытки». Дмитрий Медведев предложил подумать, какие составы правонарушений по этому вопросу можно использовать или сформулировать новые.