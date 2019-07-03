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280 кг белорусского сыра не пропустили в Псковскую область

Ввоз 280 килограммов белорусского сыра запрещен в Псковскую область. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении Росссельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, молочную продукцию обнаружили на российско-белорусской границе в деревне Лобок Невельского района.

Продукцию везли на автомобиле из Белоруссии в Великие Луки. На маркировочных этикетках было отмечено, что сыр произведен на двух белорусских предприятиях.

В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Также они установили нарушение правил транспортировки продукции, в частности, в автомобиле отсутствовало холодильное оборудование.

Перемещение сыра по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено. Сотрудники Россельхонадзора составили акт о возврате груза в Белоруссию. По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

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