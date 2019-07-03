В Псковской области родители обучающихся на дому детей смогут получать компенсации на питание

14:36, 03 июля 2019, ПАИ

В Псковской области обсуждается проект закона, который предусматривает выплату компенсации за двухразовое питание для детей, обучающихся на дома в силу состояния здоровья. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, проект данного нормативного документа обсуждался 3 июля в ходе заседания комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению.

Первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников подчеркнул, что до недавнего времени эта категория детей выпадала — ученики не получали двухразового питания в отличие от своих сверстников, обучающихся в школе. «Теперь родители детей, которые не посещают образовательные учреждения, смогут получать денежную компенсацию», - уточнил он и добавил, что финансироваться данная мера поддержки будет из областного бюджета, средства в форме субвенции будут перечисляться районному бюджету.

Решение о назначении и выплате денежной компенсации будут принимать муниципальные образовательные организации, они же станут выплачивать эти деньги.

Члены комитета поддержали проект закона Псковской области «О наделении органов местного самоуправления Псковской области отдельными государственными полномочиями по выплате ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому».

4 июля парламентарии рассмотрят его на сессии.