0
15:40
Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
15:17
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
12:01
7 кандидатов поборются за кресло депутата в Псковском областном Собрании
09:42
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
18:23
Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России
18:11
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
15:48
«Родине» отказали в заверении списка кандидатов на допвыборах в Псковское облсобрание
Еще новости
Политика

Новшества коснутся градостроительной деятельности на территории Псковской области

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов поддержал изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области» и статью 28 закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Об этом с заседания комитета, которое проходит 3 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель председателя областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова пояснила, что изменения связаны с поправками в федеральном и региональном законодательствах.

В частности, согласно пояснительной записке, принятие проекта закона области обеспечит возможность соблюдения порядка подготовки документов территориального планирования, принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в границах субъекта России.

Подчеркивается, что принятие проекта закона области способствует повышению роли института планировки в процессе освоения территории.

Наибольшее количество изменений было внесено в положения, касающиеся полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления по подготовке документации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
03 июля 2019
Законодательный комитет Псковского облсобрания одобрил соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
03 июля 2019
Методику расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях пересмотрят в Псковской области
7 кандидатов поборются за кресло депутата в Псковском областном Собрании
03 июля 2019
7 кандидатов поборются за кресло депутата в Псковском областном Собрании
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
03 июля 2019
В Дно депутата лишили полномочий из-за сокрытия доходов
Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России
02 июля 2019
Михаил Ведерников обратился в правительство за дополнительной поддержкой здравоохранения в ряде регионов России
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
02 июля 2019
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
«Родине» отказали в заверении списка кандидатов на допвыборах в Псковское облсобрание
02 июля 2019
«Родине» отказали в заверении списка кандидатов на допвыборах в Псковское облсобрание
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
02 июля 2019
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%

Идет загрузка...