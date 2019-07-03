Новшества коснутся градостроительной деятельности на территории Псковской области

15:26, 03 июля 2019, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов поддержал изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области» и статью 28 закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Об этом с заседания комитета, которое проходит 3 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель председателя областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова пояснила, что изменения связаны с поправками в федеральном и региональном законодательствах.

В частности, согласно пояснительной записке, принятие проекта закона области обеспечит возможность соблюдения порядка подготовки документов территориального планирования, принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в границах субъекта России.

Подчеркивается, что принятие проекта закона области способствует повышению роли института планировки в процессе освоения территории.

Наибольшее количество изменений было внесено в положения, касающиеся полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления по подготовке документации.