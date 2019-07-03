Снизить нагрузку на мировых судей предлагают депутаты Псковской области коллегам из Госдумы
Члены комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению одобрили внесение на рассмотрение Государственной Думы проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 48 части первой Налогового кодекса Российской Федерации». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, поправки должны способствовать упрощению судопроизводства.
Председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов пояснил, что принятие законопроекта позволит сократить процедуру взыскания задолженности физических лиц по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам, снизить судебную нагрузку на мировых судей и значительно сэкономить бюджетные средства субъектов Российской Федерации.
Планируется, что законопроект коллегам представит депутат Государственной думы от Псковской области Александр Козловский.