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Общество

Сенатор Елена Бибикова встретилась с жителями Середки

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова провела встречу с жителями посёлка Середка Псковского района, на которой разъяснила им реализацию стратегии действий в интересах граждан старшего поколения и создание системы долговременного ухода в Псковской области. Встреча прошла с участием главы Псковского района Натальи Федоровой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора.

Елена Бибикова уточнила, что о необходимости коренных изменений в системе помощи пожилым людям, нуждающимся в долговременном уходе, заявлял президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Она отметила, что внедрение системы долговременного ухода началось в стране в прошлом году. Для этого были выбраны шесть пилотных регионов и Псковская область стала одним из них.

«Главный принцип новой системы - индивидуальный подход к каждому пожилому человеку. В зависимости от его потребностей и состояния здоровья выбирается подходящий вариант ухода на дому или же в стационаре. Сейчас в регионе создается служба сиделок, школа родственного ухода, планируется создание института приемных семей для пожилых», - рассказала она.

По окончании встречи с жителями посёлка сенатор провела прием по личным вопросам. Елена Бибикова дала разъяснения по вопросам учета времени срочной службы в армии в трудовом пенсионном стаже мужчин, сроков начисления пенсии за трудовой стаж в Эстонии в советское время, индексации пенсий работающим пенсионерам, досрочного выхода на пенсию людей, работающих в тяжелых условиях. Также она дала разъяснения по вопросам о порядке выплаты надбавок пенсионерам по достижении 80 лет и назначения социальных выплат ветеранам труда регионального и федерального значения.

Кроме того, жители волости задали Елене Бибиковой вопросы о сроках газификации многоквартирных жилых домов, работе скорой помощи и участкового отдела полиции Псковского района. «На все вопросы граждане получили конкретные и развернутые ответы члена Совета Федерации Елены Бибиковой, по ряду вопросов будет продолжена работа совместно с руководством Псковского района», - отметили в пресс-службе сенатора.

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