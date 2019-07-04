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Полгода в колонии проведет житель Куньинского района за повторную езду пьяным

Полгода в колонии проведет житель Куньинского района за неоднократное нарушение требований дорожной безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в Великих Луках в апреле текущего года ночью на улице Заслонова дорожные полицейские остановили автомобиль Volkswagen. Иномаркой управлял 31-летний безработный житель Куньинского района, имевший явные признаки алкогольного опьянения. Это подтвердило и проведенное освидетельствование на состояние опьянения. В ходе проверки также выяснилось, что у водителя имеется судимость за управление автомобиля в нетрезвом состоянии и она не погашена.

В отношении жителя Куньинского района было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Великолукский городской суд признал виновным мужчину в неоднократном нарушении требований дорожной безопасности. Ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

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