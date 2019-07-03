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Политика

Путин ответил на вопрос про планы после президентского срока

Глава России Владимир Путин прокомментировал журналистам, что он будет делать после президентского срока, сообщается на официальном сайте Кремля, где размещено интервью главы государства итальянской газете Corriere della Sera.

Владимир Путин отметил, что пока о планах после президентства говорить рано, так как у него впереди ещё пять лет напряженной работы. Он также подчеркнул, что в современном мире вообще сложно делать какие-либо прогнозы.

Глава государства также добавил, что не все планы по развитию России оперативно выполняются, но это связано с масштабом поставленных задач. «Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости. Но это – общая проблема для всех стран. И это понятно: слишком масштабные задачи стоят сегодня перед всеми нами, в том числе перед Россией», - сказал он.

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