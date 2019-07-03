Методика расчета компенсации родительской платы в образовательных учреждениях изменилась в Псковской области

14:07, 04 июля 2019, ПАИ

Псковское областное Собрание приняло законопроект, который наделяет органы местного самоуправления государственными полномочиями по назначению и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 4 июля.

Документ вносит изменения в методику расчета субвенций. Он не повлияет на права граждан на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, так как расчет компенсации производится исходя из среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, определяемого администрацией области.

Теперь органы местного самоуправления при увеличении мест в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, смогут обращаться в органы исполнительной власти региона с просьбой об увеличении объема субвенции.